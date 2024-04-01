Сергей Гармаш отменил в Челябинске мероприятия со своим участием из-за болезни. Об этом сообщает портал Ura.ru.

В Челябинске должны были состояться музыкально-литературные мероприятия с участием Гармаша. Однако из-за болезни актера они отменились. Вместо них будут проведены культурно-развлекательные программы Сергея Шакурова.

«Мероприятие «Живой звук» Сергей Гармаш, заявленное на 26 апреля, заменяется на мероприятие «Анджело» Сергей Шакуров. Мероприятие «Волшебное кольцо» Сергей Гармаш, заявленное на 27 апреля, заменяется на мероприятие «Тим Талер, или Проданный смех» Сергей Шакуров», — сообщает источник.

На данный момент Гармаш никак не комментировал произошедшую ситуацию. Также нет точных данных о его диагнозе.

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