Сергей Гармаш раскрыл дату начала съемок фильма «Чебурашка 3»

Народный артист России Сергей Гармаш заявил, что работа над третьей частью фильма «Чебурашка» начнётся одновременно со съемками второй картины. Его слова приводит ТАСС.

Как признался актер, съемки обеих кинолент начнутся в июне текущего года.

«Съёмки фильма „Чебурашка 2“ сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съёмки фильмов „Чебурашка 2“ и „Чебурашка 3“, подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», — рассказал Гармаш.

Известно, что премьера второй части «Чебурашки» состоится 31 декабря 2025 года.

Стоит отметить, что фильм «Чебурашка», вышедший в России 1 января 2023 года, стал самой кассовой кинолентой за всю историю отечественного проката. Фильму режиссера Дмитрия Дьяченко удалось обойти комедию Клима Шипенко «Холоп» и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар». Главные роли в фильме сыграли Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова и Федор Добронравов.

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