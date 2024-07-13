Сергей Безруков дал важный совет начинающим артистам

Сергей Безруков посоветовал начинающим артистам получить профильное образование. Звезда сериала «Бригада» рассказал, что имел печальный опыт работы с теми, у кого не было подобной квалификации.

Народный артист России не рассказал подробно о своем опыте, отметив, что это «лекция часа на полтора-два». По его словам, только актерское образование дает понять, чем профессионал отличается от непрофессионала.

«Лучше получить актерское образование, потому что это профессия», — приводит слова Безрукова NEWS.ru.

Безруков неспроста говорит о важности получения образования. В 1994 году он окончил актерский факультет Школы-студии МХАТ по специальности «актер драматического театра и кино». После его приняли в труппу Московского театра-студии под руководством Олега Табакова.

Ранее актер Сергей Безруков поделился воспоминаниями о народном артисте России Александре Ширвиндте. Он опубликовал пост в память о художественном руководителе Театра сатиры в Москве и признался, что считает его своим крестным отцом на эстраде.

О важности актерского образования говорил и звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, который обвинил в его отсутствии Оксану Акиньшину.