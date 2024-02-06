Никита Кологривый унизил Оксану Акиньшину за отсутствие актерского образования

Актер Никита Кологривый высмеял коллегу Оксану Акиньшину, с которой снялся в новом семейном фильме «Возвращение попугая Кеши». Известный своими скандальными высказываниями артист возмутился отсутствием профессионального образования у партнерши.

Кологривый записал совместное видео с Оксаной и поделился им с подписчиками. На кадрах ничего не подозревающая актриса весело улыбается.

«Смотрите, какая хорошенькая, ребята! Оксана Акиньшина, елки-моталки! Кто бы подумал: скандально известный артист и замечательная актриса. С высшим образованием, с красным дипломом», - сказал 29-летний Никита.

При этом не секрет, что у 36-летней актрисы нет ни высшего актерского образования, ни даже среднего. Она с трудом получила аттестат, поступив уже в зрелом возрасте в частную школу, где училась экстерном.

Отсутствие актерского образования не помешало Оксане в 2012 году получить премию «Ника» за роль в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой», сообщает Woman.ru.

Напомним, Кологривый также назвал недостаточно талантливыми актерами Александра Абдулова, Иннокентия Смоктуновского, Данилу Козловского, Ивана Янковского и Сашу Бортич.

Ранее Никита Кологривый публично раскритиковал актеров сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». При этом исполнитель роли Марата Рузиль Минекаев не стал обижаться на критику коллеги по проекту и подчеркнул, что Никита имеет право на личное мнение.