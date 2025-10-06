«Серьезный разлад»: Оксана Самойлова и Джиган находятся на грани развода

Журналистка Мадонна Мур заявила о серьезном кризисе в браке Джигана и Оксаны Самойловой. Она высказалась о звездной паре в Telegram-канале.

Оксану Самойлову и Джигана подозревают в разладе. Супруги перестали выходить вместе в свет, появляться в блогах друг у друга. Также пара отказывается комментировать, что на самом деле происходит между ними. Зато о проблемах супругов высказалась Мадонна Мур. По ее словам, Джиган и Самойлова находятся на грани развода — у них серьезный кризис.

«Фэшн-активность Оксаны Самойловой неспроста. Говорят, у нее в этот раз серьезный разлад с мужем. И вот она гуляет кризис в Париже, Милане, а Джиган с детьми ждет в Москве. Но дождется ли, большой вопрос. Источники сообщают чуть ли не о предстоящем разводе», — высказалась она.

Отметим, что на данный момент Оксана находится в Париже на Неделе моды. Рэпер с детьми остался в Москве.

