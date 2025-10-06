8 тысяч евро за позор: Оксану Самойлову выгнали с модного показа в Париже на глазах у Собчак

Жену рэпера Джигана, популярную блогершу Оксану Самойлову на глазах у журналистки Ксении Собчак выгнали с показа на Неделе моды в Париже.

На подобные мероприятия люксовые бренды рассылают приглашения, остальным желающим засветиться с мировыми звездами на одной площадке приходится покупать пригласительные за большие деньги.

Именно вторым способом на Неделю моды в Париже попала Оксана Самойлова. Многодетная мать купила пригласительный, выбрала дерзкий образ в стиле Ким Кардашьян и приехала на показ. Однако на входе Оксану остановили охранники, оказалось, что она нарвалась на мошенников и отдала 8 тысяч евро за фейковый билет – в списке гостей жены Джигана не оказалось.

Блогерша долго стояла у входа в ультракоротких кожаных шортах и блузке с глубоким декольте, и за ее позором наблюдала Собчак.

«Ого, Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga. Она пришла, долго выясняли что-то с пригласительным у входа, и потом просто походила рядом с показом красивая. Но выглядела Оксана прекрасно — действительно наша Ким», - написала Ксения в своем Telegram-канале.

Журналистка также отметила, что модные дома обычно сами присылают пригласительные, но в последнее время стали все чаще появляться сообщения об их покупке. При этом Ксения подчеркнула, что русских селебрити и клиентов очень лояльно зовут на показы.

Она попросила Оксану прокомментировать инцидент: «Видимо, меня обманули, и организаторы меня не пустили, вот и вся история», - сказала Самойлова.