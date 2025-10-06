«Спонтанное, но правильное решение»: Полина Диброва уехала из России после развода

36-летняя модель Полина Диброва призналась, что после развода улетела в Европу. Знаменитость рассказала об отъезде в соцсети.

Осенью 2025 года Полину и Дмитрия Дибровых официально развели. После расставания с телеведущим модель столкнулась с хейтом: ее обвинили в измене и развале семьи Елены Товстик. Сама Полина утверждает, что не причастна к разводу Елены и Романа, и старается не комментировать скандал. Чтобы отвлечься от проблем, модель улетела с друзьями в Италию.

«Итальянские каникулы. Неожиданное приглашение, но очень приятное. Спонтанное решение, но очень правильное. Поддержка друзей — золото», — высказалась знаменитость.

Модель провела несколько дней на яхте, любуясь красотами Тирренского моря. За это время Диброва сменила несколько нарядов. На одном из кадров из Италии Полина надела топ, обтягивающие джинсы, замшевые ботинки и куртку.

Ранее Полина Диброва впервые прокомментировала скорую свадьбу с Романом Товстиком. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Отар Кушанашвили высмеял любовника Полины Дибровой фразой «и чем он лучше?».