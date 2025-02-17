«Сердце сжимается»: сестра Жанны Фриске показала трогательный ролик с певицей

Сестра Жанны Фриске показала певицу на видео при помощи искусственного интеллекта. Наталья удивила новой публикацией в соцсети.

В личном блоге Фриске появился ролик под названием «Жанна Фриске. Жизнь за минуту». На видео показаны этапы взросления певицы: от детских лет до взрослых. Наталья напомнила, как сестра начинала карьеру и родила сына Платона.

К слову, подписчики с восторгом отреагировали на публикацию, заявив, что Жанны не хватает на эстраде.

«Жалко, что Жанна рано нас покинула. Летом будет уже 10 лет. Какая она красавица, очень круто получилось, аж сердце сжимается! Таких, как Жанна, сейчас нет и не будет. Она была прекрасна во всем», — написали поклонники.