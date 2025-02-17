Могут признать неизлечимо больным: у Влада Лисовца обнаружили рак

У 52-летнего стилиста Влада Лисовца выявили рак на поздней стадии. Его могут признать неизлечимо больным. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, 52-летний стилист уже прошел курс химиотерапии. Он узнал о раке осенью 2024 года, когда обратился в больницу с жалобами на самочувствие. После обследования врачи обнаружили у него рак на запущенной стадии. Первый этап противоопухолевой терапии не принес значимого эффекта. После курса у Лисовца начали выпадать волосы. Поклонники отметили, что звездный парикмахер сильно изменился внешне.

Как утверждает источник, будет собран консилиум, на котором врачи обсудят дальнейшее лечение Влада.

На данный момент представители стилиста не комментировали новость о раке.

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