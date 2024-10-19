Сердце опять свободно: Клава Кока намекнула на расставание с Александром Повериным

Клава Кока намекнула на проблемы в личной жизни на фоне слухов о расставании.

В минувшие дни появилась информация о том, что артистка разорвала отношения с победителем шоу «Сердце Клавы» Александром Повериным спустя год бурного романа. Об их разрыве сообщил приближенный к окружению певицы человек.

Однако сама Кока никак не прокомментировала данную новость. Она все также продолжает транслировать свою жизнь в социальных сетях и рассказывать поклонникам о радостных событиях. Недавно Клава даже поделилась, что совсем скоро переедет в новую квартиру, где будет жить одна.

Немного позже артистка опубликовала в блоге снимки с новой фотосессии с надписью, которая вызвала уверенность у ее подписчиков в том, что теперь ее сердце опять свободно.

«Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть», — написала певицы под фотографиями, на которых она позировала, надев на себя необычное черное платье и шубу.

Напомним, что Клава и Александр начали встречаться по завершению реалити, где мужчинам нужно было бороться за сердце артистки и влюбить ее в себя. Кока не раз публично заявляла о своей любви к мужчине и о желании построить с ним семью. Однако многие поклонники не верили в искренность чувств Поверина, одержавшего победу в шоу.

Ранее мы писали о том, что Клава Кока снялась в мини-платье в рекламе.

Также сообщалось, что Люсе Чеботиной понадобился анестезиолог в гримерной.