Клава Кока снялась в мини-платье в рекламе

28-летняя артистка предстала на опубликованных снимках выходя из машины в черном наряде. Она надела облегающее мини-платье, украшенное перьями, и прозрачные колготки, а также шубу и туфли на массивной платформе и каблуках.

При этом исполнительница решила уложить волосы в высокий фактурный пучок с кудрями, нарастить ресницы и сделать макияж в коричневой цветовой гамме.

Напомним, Клава Кока выросла в многодетной семье, у артистки есть брат и сестра. Певица признавалась, что многим обязана своим родителям, которые всегда ее поддерживали и верили в успех. В апреле прошлого года она исполнила их мечту и приобрела квартиру в Москве, о чем сообщила в микроблоге. По словам исполнительницы, это было главной целью в жизни, и она рада, что смогла ей удалось реализовать ее в 26 лет.

Ранее Клава Кока выложила фото в прозрачном наряде.