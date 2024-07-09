«Сердце и печень мои - самые мощные в мире»: Отар Кушанашвили рассказал о своем состоянии в онкоцентре

Журналист Отар Кушанашвили рассказал о своем состоянии после перевода в онкоцентр имени Блохина.

«Я выползу отсюда живым. Но к сведению: врачи мне открыли, что сердце и печень мои - самые мощные в мире», - заявил Кушанашвили в личном Telegram-канале.

Накануне мы сообщали, что Отара Кушанашвили перевели в одноместную палату онкоцентра имени Блохина. В ближайшее время врачи проведут консилиум, на котором будет принято решение о проведении операции. Лечением журналиста занимается главный онколог Минздрава РФ.

Ранее певец Валерий Меладзе пожелал скорейшего выздоровления Отару Кушанашвили. Многие звезды участвовали в сборе средств на лечение журналиста, в том числе сам Меладзе, а Николай Басков помог крупной суммой и нашел Отару врача.