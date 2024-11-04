Семья в отчаянии: отец Милохина снизил цену на дом в Анапе до максимальной отметки

Приемный отец Дани Милохина снизил цену на дом в Анапе до максимальной отметки — до 9,8 млн рублей. По словам Дмитрия Тюленева, у семьи не хватает денег на жизнь, а блогер по-прежнему не помогает. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семья Милохина выставила дом на продажу после того, как злоумышленники попытались его поджечь и оставили записку с угрозами. Несмотря на то, что Дмитрий дважды снижал цену, покупателей на особняк в Анапе нет. У родственников Дани заканчиваются деньги на съемное жилье, из-за этого Тюленев вынужден рекламировать продажу дома в соцсети. По его словам, семья находится в отчаянии.

Ранее уехавший в ОАЭ Даня Милохин сходил в баню и спел песню «Матушка-Земля». Подробности читайте в этой новости.

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