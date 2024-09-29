«В Россию не вернешься!»: уехавший в ОАЭ Даня Милохин сходил в баню и спел песню «Матушка-Земля»

Блогер Даня Милохин, сбежавший в ОАЭ из-за нежелания проходить срочную службу в армии, снял видеоролик под песню Татьяны Куртуковой «Матушка-Земля».

В своем блоге Даня разместил короткое видео, на котором запечатлен его поход в русскую баню. Исполнитель хита «Дико тусим» в белом полотенце и банной шапочке показал, как его били вениками в парной.

«Матушка-земля, белая березонька. Для меня — Святая Русь, для других — занозонька», — напевал при этом довольный Милохин.

Пользователи Сети неоднозначно восприняли публикацию. Многим показалось, что Даня ведет себя лицемерно.

«С чего это вдруг на Русь потянуло?», «Не канает. В Россию не вернешься!» — отметили комментаторы.

При этом нашлись и те, кто поддержал Милохина. Поклонники выразили уверенность, что блогер скучает по родной стране.

«Ждем тебя дома! Мы тебя любим», «Хороший ты пацан, и душа у тебя светлая, сила духа настоящая», — поддержали Даню подписчики.

Напомним, осенью 2022 года Милохин внезапно улетел из России, разорвав контракт с Первым каналом, а в сентябре 2023 года вернулся в Москву. На это обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и попросила Минобороны РФ призвать блогера в армию. Милохин испугался и улетел в ОАЭ. Больше в Россию он не возвращался.

При этом друг Милохина, блогер Артур Бабич пожалел, что уехал из России в 2022 году. Он мечтает вернуться и ради этого готов отказаться от украинского гражданства и пройти срочную службу в армии.