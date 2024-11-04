Семья Максима Покровского* задолжала налоговой 436 тысяч рублей

Семья Максима Покровского* (признан иноагентом на территории РФ) задолжала налоговой 436 тысяч рублей. Теперь ФНС разыскивает семью музыканта. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, артист, его жена и сын уже несколько месяцев не платят по счетам. Наследник музыканта должен 206 тысяч рублей налоговой и 5000 — приставам, жена — почти 45 тысяч. У Покровского* висит долг на 180 тысяч рублей.

На данный момент артист не комментировал новость о долгах.

Ранее музыкант обжаловал в Верховном суде статус иноагента. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что отец Дани Милохина снизил цену на дом в Анапе до максимальной отметки.

*признан иноагентом на территории РФ