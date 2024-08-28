Музыкант Максим Покровский* обжаловал в Верховном суде статус иноагента

Музыкант Максим Покровский* (признан иноагентом на территории РФ) обжаловал в Верховном суде статус иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Лидер группы «Ногу свело!» продолжает пытаться избавиться от статуса иностранного агента, которым его наделил Минюст в марте 2023 года. Максим Покровский* дошел до Верховного суда — он подал жалобу на решение Замоскворецкого суда Москвы, который ранее отказал ему в снятии статуса.

Дата заседания пока не определена.

Напомним, Максим Покровский* покинул Россию в 2019 году — он уехал жить в США. Певец регулярно выпускает новые песни и клипы. Последний из них, с названием «Абсолютное зло», посвящен текущим событиям в России.

Ранее мы писали о том, что экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева попросили признать иноагентом. Его подозревают в организации сбора денег для Украины.

*Признан иноагентом на территории РФ.