Семья горько плачет: 83-летняя Светличная находится в тяжелом состоянии

83-летняя актриса Светлана Светличная находится в психиатрической клинике в плохом состоянии. Об этом стало известно из эфира шоу «Ты не поверишь!».

Звезда «Бриллиантовой руки» уже больше года лежит в психиатрической клинике с деменцией и болезнью Альцгеймера. При этих недугах у человека утрачиваются мыслительные функции и способность самостоятельно себя обслуживать.

За Светличной ухаживают сиделки и нянечки. Невестка актрисы уверяет, что она находится в тяжелом состоянии. «Дай Бог, чтобы она помнила меня, своего сына и внучку. Она дееспособна, но наступают такие моменты, когда человеку нужна постоянная медицинская помощь», — высказалась женщина со слезами на глазах.

Ранее невестка Светланы Светличной заявила, что актриса уже не будет прежней. Подробности смотрите в этой статье.

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