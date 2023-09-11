Прежней уже не будет: невестка Светличной раскрыла неожиданные подробности о ее состоянии

Невестка Светланы Светличной рассказала, что актриса уже не будет прежней, об этом сообщает Пятый канал.

Злоключения продолжают преследовать 83-летнюю Светлану Светличную. Звезда фильма «Бриллиантовая рука» начала страдать деменцией четыре года назад. Она жаловалась на внезапные провалы памяти, а в 2022 году попала в больницу. Из-за болезни 83-летняя актриса считала, что ей чуть более 40 лет.

В июле 2023 стало известно, что Светличная напала на медсестру и стала буянить в клинике, где она проходит лечение. Внимание прессы приковано к супруге единственного сына актрисы Ольге Ивашовой, она активно делится с журналистами состоянием здоровья Светличной. По словам Ольги, знаменитости лучше не становится.

«Светлана Афанасьевна, к сожалению, уже не та. И прежней Светланы Афанасьевны уже не будет», — объяснила она.

Сын актрисы заявил, что не в курсе состояния матери, так как здоровьем заслуженной артистки РСФСР занимается его супруга.