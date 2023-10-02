«В человеке есть сексуальность»: Волочкова рассекретила отношения с Джигурдой

Анастасия Волочкова сообщила, что Никита Джигурда ревнует ее к Прохору Шаляпину. Балерина поделилась откровением в «Шоу Воли».

В эфире передачи Волочкова рассказала о личной жизни. По словам знаменитости, она не может долго находиться в одиночестве: вокруг нее всегда много ухажеров. Анастасия часто выходит в свет с Никитой Джигурдой. Павел Воля поинтересовался, что связывает знаменитостей.

По словам Волочковой, они с Джигурдой живут «в пяти минутах ходьбы друг от друга». Актер часто бывает у нее в гостях. Несмотря на это, Анастасия относится к Никите только как к другу. Как выяснилось, Джигурду расстроило это: артист испытывает симпатию к балерине и даже ревнует ее к другим мужчинам.

Никита не оценил дружбу Анастасии с Прохором Шаляпиным. Об этом актер прямо сказал приятельнице. «Никита даже приревновал меня к Проше», — цитирует Вокруг ТВ высказывание Волочковой из нового интервью.

После этого Воля спросил у балерины, кого бы она выбрала между Никитой и Прохором. «Шаляпин, прости, Никита», — высказалась Анастасия.

Также знаменитость прокомментировала откровенные снимки с Джигурдой. По словам балерины, не стоит скрывать красивое тело. «Если есть в человеке сексуальность, то зачем ее запихивать», — резюмировала Волочкова.

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