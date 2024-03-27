«Никогда не становилось вселенской трагедией»: Анна Семенович раскрыла свое отношение к расставаниям

Личная жизнь певицы Анны Семенович по-прежнему закрыта от посторонних глаз. Исполнительница не спешит афишировать новый роман, но зато готова делиться личным опытом, полученным в прошлых отношениях.

В беседе с Teleprogramma.pro знаменитость на фоне слухов о расставании с новым бойфрендом рассказала, как относится к такого рода исходам. Оказалось, что певица довольно легко и спокойно смотрит на такие вещи.

«Для меня это никогда не становилось какой-то вселенской трагедией. К расставаниям с мужчинами всегда относилась легко и философски: значит, так и должно быть», — заявила Семенович.

Что касается нынешних отношений, то Анна называет этот период жизни одним из прекраснейших. По словам артистки, сейчас ее сердце занято достойным мужчиной.

Ранее Семенович заявила о желании отвлекать людей концертами после теракта, который произошел в подмосковном «Крокус Сити Холле». Певица намерена и дальше давать концерты, чтобы переключить внимание публики.