«На достигнутом не останавливаюсь»: Семенович раскрыла свой секрет похудения

Экс-солистка «Блестящих» Анна Семенович призналась, что похудела к весне на шесть килограммов. Певица не собирается останавливаться на достигнутом.

46-летняя артистка стала тщательнее следить за своим здоровьем. Правильное питание помогает ей поддержать организм и избавиться от лишних килограммов.

«Я действительно похудела к весне на 6 килограммов и на достигнутом не останавливаюсь. Недавно съездила на несколько дней в детокс-клинику, чуть строже стала следить за рационом — исключила вредные блюда, которые позволяла на новогодних каникулах», — цитирует звезду Teleprogramma.pro.

Певица сдала анализы, которые выявили у нее проблемы с сахаром. Ей пришлось пропить препараты, чтобы наладить его уровень в организме. В итоге вес начал уходить. Она пояснила, что не придерживается жестких диет, а просто старается правильно питаться и двигаться.

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