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Опубликовано 26 апреля 2024, 11:11
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Семенович пожаловалась на серьезную болезнь во время поездки: снялась с ингалятором

Певица Анна Семенович заболела пневмонией в Сочи и снялась с ингалятором.
Семенович пожаловалась на серьезную болезнь во время поездки: снялась с ингалятором

© Starface.ru

Певица Анна Семенович заболела пневмонией в Сочи и снялась с ингалятором. Звезда пожаловалась на плохое самочувствие, пишет «7Дней.ru».

Знаменитость делилась с поклонниками, что собирается хорошенько отдохнуть на российском курорте – погулять по набережной, посетить рестораны и принять солнечные ванны. Но опасная болезнь сорвала планы Анны. Звезда сообщила, что вынуждена покупать лекарства, делать ингаляции и ходить по врачам. А все из-за пневмонии.

По словам Семенович, еще до поездки у нее начался кашель, но она не стала отменять планы. В итоге ей стало хуже, поэтому она срочно обследовалась, уже находясь в Сочи.

«Семенович сделали КТ, показавшее воспаление легких», – пишет источник.

Семенович пожаловалась на серьезную болезнь во время поездки: снялась с ингалятором

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица быстро поменяла билеты, чтобы вернуться в Москву и продолжать лечение в родных стенах. Скорее всего ей понадобятся антибиотики и ингаляции.

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