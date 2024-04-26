Семенович пожаловалась на серьезную болезнь во время поездки: снялась с ингалятором

Певица Анна Семенович заболела пневмонией в Сочи и снялась с ингалятором. Звезда пожаловалась на плохое самочувствие, пишет «7Дней.ru».

Знаменитость делилась с поклонниками, что собирается хорошенько отдохнуть на российском курорте – погулять по набережной, посетить рестораны и принять солнечные ванны. Но опасная болезнь сорвала планы Анны. Звезда сообщила, что вынуждена покупать лекарства, делать ингаляции и ходить по врачам. А все из-за пневмонии.

По словам Семенович, еще до поездки у нее начался кашель, но она не стала отменять планы. В итоге ей стало хуже, поэтому она срочно обследовалась, уже находясь в Сочи.

«Семенович сделали КТ, показавшее воспаление легких», – пишет источник.