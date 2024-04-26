«Было плановым»: Ольга Бузова вышла на связь с подписчиками из больницы

Певица Ольга Бузова вышла на связь из больницы и заявила, что с ней все хорошо. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Накануне Ольга Бузова попала в больницу — ее пиар-директор Антон Богославский сообщал, что знаменитость легла на плановую операцию, а за ее здоровье не стоит беспокоиться. Однако уход певицы из соцсетей все равно взволновал поклонников.

Спустя несколько дней Бузова вышла на связь с подписчиками и обрадовала их хорошими новостями.

«Мои хорошие, со мной все в порядке. Просто последний чекап организма выявил определенные моменты. Поэтому моё нахождение в больнице было плановым», — рассказала она.

Знаменитость не стала уточнять, о каких именно проблемах со здоровьем идет речь.

Ранее Ольга Бузова рассказывала о своем непростом детстве. По словам знаменитости, ей приходилось жить в маленькой квартире в компании с семью собаками. Подробнее читайте в нашем материале.