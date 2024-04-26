23-летний внук Светланы Немоляевой Сергей женился на художнице Марии Крим

Внук актрисы Светланы Немоляевой Сергей Лазарев женился. 23-летний наследник звездной семьи сыграл свадьбу с художницей Марией Крим, с которой встречался на протяжении шести лет. Об этом сообщает «Экспресс-газета».

О том, что сын худрука Театра Армии Александра Лазарева-младшего сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, стало известно еще в декабре 2023 года. Но торжество состоялось только сейчас. Как выяснили СМИ, праздник был небольшим, пригласили только самых близких. Но были и интересные моменты. Так, для приезда к гостям молодожены выбрали ретрокабриолет, а на десерт для гостей заказали гигантский чизкейк с клубникой.

Кроме того, не обошлось и без звезд на свадьбе. Ведущими вечера были супруги Влад Топалов и Регина Тодоренко. Причем они еще и пели для близких Сергея и Марии.

Светлана Немоляева не скрывала, что сильно ждала эту свадьбу. Но на правнуках она пока не настаивает. Она призналась, что у нее может не хватить уже сил нянчиться с малышами, но все равно видеть их ей бы хотелось.

Также актриса мечтает погулять на еще одной свадьбе – старшей внучки Полины. Но пока личная жизнь у девушки не складывается.

Ранее Светлана Немоляева рассказала о своем здоровье на открытии ММКФ.