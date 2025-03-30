Семейные корни: беременная невестка Валерии ответила хейтерам на обвинения в пластике

Беременная невестка Валерии ответила хейтерам на обвинения в пластике лица.

Накануне Лиана Шульгина в личном блоге вышла на связь со своими подписчиками. Девушка призналась, получает множество вопросов и даже обвинений по поводу внешности: некоторые утверждают, что она сделала пластику лица и использовала филлеры для создания ярко выраженных скул.

Однако Лиана Шульгина опровергла данные заявления и объяснила свой разрез глаз семейными корнями. По словам блогерши, в роду Лианы были представители монголоидной расы, ведь сама она родом из Бурятии.

«Я родилась в Бурятии, город Улан-Удэ. Вы могли заметить, что у меня выраженный эпикантус. Это разрез глаз. Видите, со складочкой? Мне, кстати, часто пишут, что я сделала пластику глаз, но нет. Видимо, кто-то из предков был представителем монголоидной расы. И получилась девочка с такими необычными глазами. Кстати, отсюда и выраженные скулы. И нет, я никогда и ничем их не колола... Здесь не филлеры, это кость!», — заявила Лиана в социальных сетях.

Кроме того, Шульгина затронула момент, связанный с ее улыбкой. Невестка Валерии призналась, что ради идеальных зубов ей пришлось носить два года брекеты, а потом три года заниматься внешним видом зубов и постоянно посещать ортодонта.

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