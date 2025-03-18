Беременная невестка Валерии предложила угадать дату рождения ее будущего ребенка

Невестка Валерии находится на позднем сроке беременности. 27-летняя Лиана Шульгина готовится стать мамой во второй раз в апреле. Девушка уже знает предполагаемую дату родов.

Лиана сходила на фотосессию, чтобы запечатлеть важный в жизни момент. Девушка выбрала романтичный образ — она снялась в кружевном топе и юбке, дополнив образ подвязками на животе. Лиана позировала в спальне, где сделан ремонт в стиле 20-го века. Рядом с кроватью, на которой лежала невестка звезды, стояли винтажные лампы, а на стене висели массивные шторы.

Помимо публикации новых кадров, Лиана решила пообщаться с подписчиками. Она отметила, что находится на 35-й неделе беременности. Недавно врач пересчитал девушке ПДР. Предположительно, Шульгина должна родить 23−25 апреля.

«Малыш выберет свою дату! Мое внутреннее ощущение подсказывает, что встреча может быть раньше предполагаемой даты», — предположила Лиана.

Жена Арсения Шульгина предложила подписчикам написать, когда, по их мнению, родится малыш. Тому, кто угадает дату его появления на свет, «получит что-то особенное», заключила блогер.

Напомним, младший сын народной артистки России Арсений Шульгин и его жена Лиана готовятся к рождению второго ребенка. Супруги также воспитывают четырехлетнюю дочь Селин.

Недавно Лиана Шульгина похвасталась животом на фоне пляжа. Она выложила серию фотографий в купальнике на фоне Персидского залива.