«Ни ногой»: Валерия объяснила, почему не станет обращаться к психологам

56-летняя певица Валерия заявила, что любит и принимает свой возраст. Артистка рассказала об отсутствии комплексов на «Форуме в большом городе», который посетил корреспондент сайта «Страсти».

Певица Валерия стала гостьей форума, организованного VK. Выйдя к прессе, артистка ответила на волнующие вопросы, в том числе и про работу с психологом. По словам знаменитости, у нее был неудачный опыт, после которого она отказалась от терапии.

«Я обращалась к психологу единственный раз, на заре моей туманной юности. Я поняла, что передо мной сидит такой ушлый человек, который был в сговоре с объектом моих сомнений, скажем так, и работал на него. С тех пор я ни ногой», — заявила Валерия.

Артистка уточнила, что у нее нет поводов для обращения к психологу. Она любит и принимает себя, свой возраст. Кроме того, Валерии приятно, что многие молодые девушки хотят быть похожими на нее.

«Я им горжусь. Я считаю, что 56 — прекрасный возраст. Я встречаюсь с молодыми девушками, которые выглядят вялыми, уставшими. Они всегда говорят, что хотели бы быть как я в 56. А начинать надо сейчас! С молодости следить за собой и здоровьем», — высказалась артистка.