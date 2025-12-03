«Семейная кровь берет свое»: старший сын Нагиева рассказал о тайном брате

Младший сын Дмитрия Нагиева Марк решил пойти по стопам отца и стать актером. Об этом сообщает StarHit.

В 2025 году Нагиев удивил публику, сделав признание о тайном сыне-подростке. Актер рассказывал, что наследника зовут Марк и ему 16 лет. По словам Дмитрия, сын интересуется кино и всегда смотрит его работы.

Теперь новыми подробностями о Марке поделился Кирилл Нагиев, старший наследник актера. Выйдя к прессе на премьере сериала, он сообщил, что брат хочет продолжить актерскую династию. По словам Кирилла, они с отцом не рады решению Марка.

«К сожалению, очень хочет стать актером. Мы отговариваем, говорим, что более ненадежной профессии нет, но наша семейная кровь берет свое. Мой брат идет учиться на актера, а я ему пытаюсь объяснить: «Ты идешь учиться не на Дмитрия Нагиева, а на театрального актера». Это разные вещи — шоу-бизнес и театр», — высказался Кирилл.

