Дмитрий Нагиев снизил цены на курсы по самооценке и актерскому мастерству в ОАЭ

Дмитрий Нагиев снизил цены на курсы по самооценке и актерскому мастерству в Дубае. Об этом сообщает «КП-Петербург».

Дмитрий Нагиев столкнулся с обвинениями в инфоцыганстве. Он ведет курсы в Дубае, где делится профессиональным опытом с начинающими актерами. Весной стоимость VIP-пакета стоила 1,5 млн рублей. Однако после критики Нагиев и его команда снизили цены на участие в осеннем марафоне.

«Двухдневный интенсив 11-12 октября — его стоимость сейчас 263,5 рублей. Осталось 3 места. Недельная программа в новом формате 20-22 октября, стоимость — 389,8 рублей, а VIP-день «Черная комната» 16 октября — 1,3 млн рублей», — рассказал менеджер курса.

Напомним, что Нагиев преподает актерское мастерство с сыном Кириллом, который, как и отец, активно снимается в кино. В конце обучения участники могут выйти на сцену с Дмитрием, сыграв в спектакле под его руководством.

Ранее Дмитрий Нагиев дал интервью сайту «Страсти», в котором рассказал о съемках в кино, курсах в ОАЭ и отношении с сыновьями.

