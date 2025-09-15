«Вы даже не представляете»: Дмитрий Нагиев пожаловался на мошенников

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев пожаловался на мошенников, которые пытаются его взломать. Он признался в разговоре с ROCKET MAG, что эти люди ему надоели.

Во время беседы с корреспондентом на телефон Нагиева поступил звонок. Он посмотрел на экран и сказал, что это мошенники.

«Так и написано – мошенники», – подчеркнул звезда.

Артист пожаловался, что такие звонки поступают часто. Он не понимает, что именно нужно этим людям. Дмитрий предположил, что они ищут откровенный контент с его участием.

«Вы даже не представляете, с какой силой меня пытаются взломать! Что им там надо? Мои нюдсы (фото и видео интимного характера, – прим. ред.)? Ну, по идее, да. Попроси меня, я сам пришлю тебе. Зачем ты мне надоедаешь так?» – возмутился шоумен.

Напомним, что недавно Нагиев огорчился из-за размера своей будущей пенсии. По его словам, он насчитал всего 20 тысяч рублей. Актер пожаловался, что ничего не умеет и хотел бы получать доход после покупки апартаментов. Но и на это у него не так много денег.

Многие поклонники и коллеги уверены, что Нагиев скромничает, и с финансами у него все в порядке. Актер много снимается, ведет корпоративы, участвует в рекламных видео и проводит курсы в Дубае.

