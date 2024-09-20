«Секретов нет»: Хмельницкая рассказала, выходит ли она из дома без макияжа

Актриса Алена Хмельницкая рассказала, выходит ли она из дома без макияжа. Звезда дала интервью Леди Mail.ru и поделилась советами по уходу за кожей.

Знаменитость всегда вызывала восхищение у поклонников. Они отмечают, что Алена выглядит очень натурально и молодо. Сама актриса признается, что любит умеренный макияж, чтобы его было еле заметно. Но косметику она любит использовать, даже когда посещает фитнес-клуб.

«Редко, под настроение, могу выйти из дома в кепке, без макияжа. В сумке всегда лежит необходимый минимум из косметики — мне его хватает, чтобы привести себя в порядок», — поделилась звезда.

Хмельницкая отметила, что тщательно ухаживает за кожей лица, но никаких великих секретов у нее нет. Она не оригинальничает в этом вопросе, а пользуется популярными средствами, которые проверены многими женщинами.

«Что касается домашнего ухода за лицом, то никаких секретов нет: я использую все то, что и другие женщины — сыворотки, кремы, люблю маски и патчи», — объяснила Алена.

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