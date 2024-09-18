Мария Погребняк через 2 недели после родов вышла в свет в топе с открытым животом

Блогер Мария Погребняк впервые вышла в свет через две недели после родов. Она была с голым животом.

Погребняк посетила закрытую вечеринку к премьере шоу «Звезды в джунглях». На мероприятии присутствовала корреспондент сайта «Страсти».

Погребняк была одета во все черное. Она выбрала для вечеринки черный топ, короткую юбку с высокими сапогами и длинную накидку. Волосы Марии были убраны в косу.

Погребняк также прокомментировала слухи про роман блогера Лерчек и рэпера Натана. У Марии спросили, нормально ли женатому мужчине так обниматься.

«Нет, 100% нет. Поэтому я хочу увидеть это реалити-шоу, потому что для меня это ненормально», - высказалась Погребняк.