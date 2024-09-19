Нонна Гришаева показала 17-летнего сына, который вырос копией отца

Актриса Нонна Гришаева вышла в свет с 17-летним сыном, который стал копией отца. Звезда опубликовала снимок с наследником, удивительно похожим на актера Александра Нестерова в юные годы.

Артистка побывала с сыном на премьере фильма «Маме снова 17». Она позировала перед фотографами в светлых брюках, сером пиджаке, а в руках держала белую сумочку. Рядом был сын Илья, который выбрал менее сдержанный стиль – на подростке были светлые широкие джинсы и серая ветровка.

Журналисты обратили внимание, что у парня была прическа как у отца в его возрасте.

Напомним, что Илья появился в браке у Нонны со вторым мужем. В первый раз она пошла в ЗАГС с музыкантом Антоном Деровым. Они прожили вместе семь лет, женщина родила дочь Анастасию. СМИ отмечают, что супруги развелись из-за проблем с алкоголем у мужчины.

Вторым мужем как раз стал Александр Нестеров, с которым актриса познакомилась в 2006 году. Они вместе играли спектакль, артист ухаживал за брюнеткой, а она влюбилась в него с первого взгляда. При этом Александр на 12 лет моложе жены, но это не мешает их чувствам.

Что касается наследника пары, то Илья планирует поступать в ВШЭ на продюсерский факультет.

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