«Диагноз стал потрясением»: Наталья Штурм озвучила причину смерти мамы

57-летняя певица Наталья Штурм назвала диагноз умершей мамы неожиданным. Об этом сообщает издание mk.ru.

В начале 2024 года в семье Штурм произошла трагедия: на 90-м году жизни скончалась ее мама. Женщина умерла на руках дочери. Наталья тяжело переживает смерть родительницы, которая в последнее время «не могла ходить без помощи». Кроме того, пенсионерка имела и проблемы со слухом, однако она отказывалась от специальных аппаратов. Несмотря на это, мама Штурм до последней минуты находилась в уме и при памяти.

«Я видела в новогоднюю ночь, что у нее появились признаки угасания. У нее посинел подбородок. Она перед уходом вздохнула три раза. Это было очень быстро», — поделилась горем певица.

По словам Натальи, ее мама предчувствовала свой уход. При этом она проходила все обследования и тщательно следила за здоровьем. Вот почему Штурм удивилась, когда узнала причину смерти родительницы.

«Мама умерла из-за недостаточности левого желудочка, атеросклеротического кардиосклероза. Для меня этот диагноз стал потрясением», — высказалась знаменитость.

Ранее певица Наталья Штурм потребовала наказать водителя, ударившего ее багажником. Подробности смотрите в этой статье.