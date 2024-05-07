«Сейчас все в норме»: жена Носкова рассказала, когда его выпишут из больницы

Супруга певца Николая Носкова Марина рассказала, когда его выпишут из больницы. Об этом сообщает aif.ru.

Жена артиста призналась, что простуда дала осложнение, и у бывшего солиста группы «Парк Горького», перенесшего в 2017 году инсульт, действительно обнаружили пневмонию.

«У Николая стабилизировалось состояние. Курс лечения, который он сейчас проходит, по идее, плановый, он все равно должен был его пройти. Сейчас все в норме. Оснований для беспокойства нет. Через пару дней, по словам врачей, он может быть выписан», - поделилась Марина Носкова.

Супруга Носкова уточнила, что запланированные на июнь концерты исполнитель не отменял.

Напомним, 3 мая Николая Носкова экстренно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Музыкант сообщил, что проблемы со здоровьем появились после возвращения из санатория.

Позднее мы писали, что у Носкова в ходе лечения в больнице возникло осложнение, связанное с тромбами.