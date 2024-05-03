Музыканта Николая Носкова экстренно госпитализировали: в состоянии средней степени тяжести

Певца Николая Носкова срочно госпитализировали с подозрением на пневмонию. Артист находится в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, 68-летний исполнитель почувствовал себя плохо 3 мая. У него поднялась температура, появились боли в груди и сильнейший кашель. Было принято решение вызвать сотрудников скорой помощи.

Музыкант был госпитализирован. Он сообщил, что проблемы со здоровьем появились после возвращения из санатория.

Напомним, что осенью прошлого года Носков вынужден был отменить свой небольшой тур по российским городам из-за ухудшения самочувствия. С 2017 года, когда у него случился инсульт, мужчина периодически жалуется на состояние. При этом он продолжает выступать на сцене, а перед зрителями поет в инвалидном кресле.

Пока нет информации, состоится или отменится его ближайший концерт в Москве. Напомним, что он пройдет 10 мая.

Ранее мы писали о том, что актер Леонид Ярмольник прокомментировал слухи о госпитализации и состоянии своего здоровья. Звезда отметил, что журналисты связываются по этому поводу уже неделю. Mash писал, что у знаменитости якобы развились проблемы с желудком, артрит и пансинусит.