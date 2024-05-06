У певца Николая Носкова в ходе лечения возникло осложнение, связанное с тромбами

У певца Николая Носкова в ходе лечения в больнице, куда он попал три дня назад, возникло осложнение, связанное с тромбами. Артист лежит в отделении пульмонологи, его состояние оценивается как средней тяжести.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на источник.

У Носкова было ОРЗ, которое привело к правосторонней пневмонии. Во время лечения возникла тромбоэмболия мелких ветвей.

У музыканта есть серьезные хронические заболевания, которые осложняют лечение, указывает источник. Они появились вследствие инсульта, который Носков перенес несколько лет назад.

Ранее мы писали о госпитализации артиста. Говорилось, что Носкову стало плохо 3 мая – поднялась температура, появились боль в груди и кашель. Проблемы возникли после приезда из санатория.