Сергей Жуков рассказал о воспитании пятерых детей

Лидер поп-группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился подробностями воспитания пятерых детей. Об этом пишет Kp.ru.

По словам музыканта, дети — это лучшее, что с ним случалось. Артист подчеркнул, что раньше они с супругой «не понимали иностранцев».

«Много лет назад мы приходили куда-то, а ребенок лежит там где-то. На кресло положили, и он спит. Мы говорили: "Боже, какой кошмар! Бросили. Где-то сбоку лежит, спит". Прошли годы, родились еще трое. И мы такие: "Клади его, пусть спит самое главное". И это не потому, что мы плохие родители», — поделился Жуков.

Дочь артиста Ника в свою очередь уточнила, что после появления в семье пятого ребенка «все стало лучше, чем было». Наследница звезды добавила, что под Новый год она загадала, чтобы у нее родился брат, и на следующий год так и случилось.

Напомним, Сергей Жуков вместе с супругой Региной Бурд воспитывает четверых детей. Младший сын Эван появился на свет 7 декабря 2023 года. Также у лидера «Руки Вверх!» есть старшая дочь Александра от первого брака, которая проживает в США.

Ранее Жуков рассказал, что его 15-летняя дочь Ника подверглась травле в театре.