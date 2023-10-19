«Сейчас этой возможности нет»: как живет уехавшая за границу Пугачева

Близкая подруга Аллы Пугачевой рассказала о ее страданиях за границей. Об этом стало известно из эфира передачи «ЧП. Расследование».

Исполнительница хита «Арлекино» уже больше года проживает за границей. Как выяснилось, артистка страдает в чужой стране. Об этом сообщила дизайнер Любовь Аксенова.

Когда-то Аксенова и Пугачева сотрудничали. Вот почему дизайнер знает все о последних событиях жизни Аллы Борисовны. По словам Любови, певица лишь делает вид, что у нее все хорошо. На самом деле, она переживает, что находится далеко от России.

«Она прекрасно знает, что будет переживать из-за родителей, ведь она приходила к ним на могилы, а сейчас этой возможности нет. Прекрасно знаю ее, она — баба без всякой дури», — высказалась Аксенова.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Пугачева просила в райдере лимузин и молоко. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой уволенный с ТВ Александр Васильев рассказал об имуществе за границей.