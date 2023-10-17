Лимузин и отдельный вагон: стали известны детали райдера Аллы Пугачевой

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что Пугачева просила в райдере лимузин и молоко, об этом сообщает Абзац.

Организатор концертов российских исполнителей вспомнил времена, когда Алла Пугачева выступала на частных мероприятиях. Требования к организаторам со стороны певицы были по-настоящему строгими.

«Главным пунктом в ее райдере был теплый загородный дом или отель. Она несколько раз просила лимузин для статуса. Пугачева предпочитала ездить отдельным вагоном поезда, потому что не любила самолеты», — рассказал Сергей Лавров.

По словам продюсера, раньше Пугачевой позволялось то, о чем остальные артисты могли только мечтать.

«Раньше к вокзалу или к трапу в аэропорту ради нее могли подогнать автомобиль — тогда это еще было можно сделать. Ей и Ротару позволяли то, что никому не было положено», — рассказал он.

Особое требование у Примадонны было и к напиткам, которые должны были стоять в ее гримерке.

«Она предпочитала теплое молоко. Мог быть запрос на дорогой коньяк или виски, но изредка», — вспомнил Лавров.

Ранее мы писали о том, что София Ротару в райдере требовала от организаторов концертов качественное питание.