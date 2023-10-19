Уволенный с ТВ Александр Васильев сообщил, что у него много жилья за границей. Об этом информирует портал Woman.ru.

«Модный приговор» возвращается в эфир федерального канала. Правда, в обновленном составе. Александр Васильев долгое время являлся ведущим передачи, однако в новом сезоне он не появится.

В беседе с журналистами историк моды намекнул, что в будущем он планирует вернуться в проект. На данный момент у него «очень насыщенный график», из-за которого он не может взять дополнительную нагрузку. По словам Васильева, у него идет подготовка к большим проектам в Риге, Праге и Таллине.

«К счастью, я обеспечен работой. Я занят на все 100%, у меня денька свободного нет», — высказался Александр.

Историк моды отметил: уход с ТВ не повлиял на его заработок. Многие считали, что из-за отсутствия проекта Васильев «помрет с голоду». Однако, по словам знаменитости, у него нет проблем с финансами. В качестве аргумента он привел имеющееся за границей имущество.

«Разве я похож на умирающего с голоду? Я довольно упитанный. У меня достаточно жилья за границей», — резюмировал Александр.

Ранее Александр Васильев прокомментировал возвращение «Модного приговора» в эфир.