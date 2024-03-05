«Сегодня его не стало»: Анфиса Чехова сообщила о смерти близкого человека

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о скоропостижной смерти родственника. Знаменитость сообщила о семейной трагедии в соцсети.

В личном блоге Чехова рассказала о смерти дяди. Анфиса заявила, что ее потрясла его кончина: накануне трагедии они вместе ужинали. По словам знаменитости, причиной смерти родственника стал инсульт.

«Вчера мы ужинали все вместе, а сегодня его не стало. Я только сейчас узнала, и пока у меня шок. Важно ценить каждый момент, проведенный вместе с любимыми людьми», — высказалась Анфиса.

Телеведущая поделилась роликом, сделанным накануне смерти дяди. Во время съемок мама Анфисы сказала: «Это прощание у нас. Уезжаем мы». Чехова призналась, что ее смутило высказывание родительницы, которое оказалось пророческим: ужин действительно стал прощальным.

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