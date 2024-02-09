Анфиса Чехова рассказала об отношениях с иностранцами

Известная телеведущая Анфиса Чехова поделилась подробностями личной жизни. Об этом она заявила в эфире ток-шоу «Жизнь и судьба».

«Я уже очень давно не встречаюсь с мужчинами, живущими в России. Не потому, что я имею какие-то к ним претензии, а как-то так получается, вот такая у меня карма», — поделилась звезда.

Телеведущая отметила, что в разы лучше у нее складываются отношения с мужчинами из других стран. Она предположила, что подобное явление связано с разницей в менталитетах.

Кроме того, Чехова уточнила, что в настоящий момент состоит в отношениях с иностранцем. Она добавила, что ее роман начался относительно недавно.

Ранее Анфиса Чехова рассказала, как ее избил сожитель в 26 лет. Артистка призналась, что из-за этого случая она была вынуждена обратиться к психологу.

Также Анфиса Чехова пожаловалась на «Аэрофлот» после того, как опоздала на посадку длительностью 7 минут.