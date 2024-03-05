41-летней актрисе Светлане Ходченковой пришлось удалить фото в бикини из-за критики. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог знаменитости.

Светлана Ходченкова находится в Южной Африке. Артистка приехала туда ради съемок для модного бренда. Звезда сериала «Домашний арест» решила поделиться некоторыми снимками из рабочей поездки. На одном из фото Светлана запечатлена в серебряном бикини, зеленой накидке и с широко расставленными ногами. После публикации на знаменитость обрушился шквал критики. Публика сочла кадр слишком вызывающим.

Ходченкова удалила провокационный снимок, но при этом продолжила делиться другими фотографиями. На новом фото Светлана запечатлена в купальнике перед выходом на пляж.