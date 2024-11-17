«Себя красивой не ощущала»: Люся Чеботина страдала из-за переживаний по поводу внешности

Люся Чеботина призналась, что работает над своей низкой самооценкой. Именно по этой причине она иногда решается на какие-то преображения.

Артистка рассказала, что, сменив имидж, она все чаще стала получать комплименты по поводу внешности последнее время. По словам Люси, она никогда не считала себя красивой, но и не прибегала ни к каким операциям или медикаментозным способам ради улучшения внешнего вида. Именно этим она очень гордится.

«Мне это очень приятно. Я раньше себя красивой не ощущала. Я выходила на сцену стесняясь и извиняясь. Мне казалось, что я нахожусь не на своем месте, и на меня смотрят с презрением, просто потому что мне казалось, что я внешне какая-то не такая я», — заявила певица в интервью, которое вышло на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Кроме того, Чеботина не скрывает и того факта, что она набрала вес. Однако именно благодаря этому артистка почувствовала себя довольно привлекательной. Но Люся также подчеркнула, что не осуждает и тех, кто использует специальный препарат для похудения.

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