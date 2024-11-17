«Я его очень любила»: Чеботина впервые прокомментировала расставание с Киселевым

Люся Чеботина высказалась об отношениях с Юрием Киселевым. Артистка призналась, что он бросил ее после Дня всех влюбленных.

Певица впервые откровенно поделилась подробностями личной жизни и рассказала про свой роман с Киселевым. Она призналась, что ситуация в их отношениях была неоднозначной и что она до сих пор сама не понимает всего произошедшего.

Люся не стала скрывать, что именно с ее стороны были искренние чувства и эмоции, чего нельзя сказать о Юрии. По словам Чеботиной, до начала отношений Киселев на публике вел себя так, будто они давно пара, но самих серьезных намерений у него никогда не было. Именно по этой причине, питая надежды на прекрасное совместное будущее с артистом, Люся не хотела лишний раз комментировать из взаимоотношения, так как сама ничего не еще не знала.

«Я до сих пор сама не понимаю, что это было. Для меня было загадкой, почему парень ведет себя так, как будто бы мы пара, а я в этот момент не знаю, как реагировать... С моей стороны, это все было искреннее и я его очень любила», — заявила артистка в интервью, которое вышло на YouTube-канале Надежды Стрелец.

Кроме того, Чеботина поделилась, что Киселев проявлял нежность и устраивал романтические моменты, но даже в тогда она все еще не могла понять, встречаются они или нет.

«И я как девочка не понимала, кто мы друг другу. По факту я все эти годы была одна, а встречаться мы начали только тогда, когда уже гремело "Солнце Монако"», — разоткровенничалась Люся.

Также девушка вспомнила и само расставание, которое произошло после Дня всех влюбленных, когда Юрий устроил ей свидание на частном борту с букетами роз. Спустя 10 дней он принял решение с ней распрощаться. По словам артистки, они были вместе всего 5 месяцев из 4,5 лет совместной работы.

Ранее мы писали о том, что Игорь Крутой поздравил Люсю Чеботину с беременностью.