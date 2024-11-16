Выглядит как штангистка: Ида Галич призналась, что комплексует из-за внешности

Ида Галич призналась, что у нее появились комплексы из-за игры в КВН, так как тогда она столкнулась с сильной критикой в свою сторону. По этой причине она переживает из-за внешности.

По словам телеведущей, раньше она много раз сталкивалась с негативными высказываниями, которые в итоге сильно повлияли на ее самооценку. Оказалось, что раньше Галич много раз говорили о том, что у нее есть проблемы внешностью и что он отличается от других людей. Поэтому Ида не только боялась выходить на сцену, но и говорить с людьми, так как сразу начинала запинаться от страха.

«Если женщине сказать 10 000 раз, что она некрасивая, не такая, как все и не смешная, то ты рано или поздно превращаешься в такую девушку. Из подающей надежды, яркой и просто разрывной девчонки я превратилась в выходящего сбоку персонажа... И до сих пор столько лет я работаю со своей дикцией...», — призналась Ида в шоу «Сама Меньшова».

Кроме того, Галич заявила о самом главном комплексе, связанном с весом. Девушка вспомнила об инциденте юношества, когда она пришла в бассейн вместе с молодым человеком, а ей сказали, что она выглядит как штангистка. С тех пор телеведущая следит за своей фигурой и прибегает ко всем способам похудения.

Также Ида подтвердила информацию о том, что лишь в этом году она решилась надеть платье с коротким рукавом без верхней одежды. На данный момент блогерша продолжает работать над с собой, чтобы побороть все комплексы.

Ранее мы писали о том, что Ида Галич раскрыла, почему плохо спит и кричит во сне.