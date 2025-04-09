«Сделанного не вернешь»: коллега Ефремова отреагировал на его освобождение по УДО

Актер Александр Михайлов сообщил, что Михаил Ефремов ответил за свое преступление. Его слова передает aif.ru.

9 апреля Михаил Ефремов вышел по УДО из исправительной колонии в Белгородской области. Актер отбывал наказание за ДТП со смертельным исходом. Михайлов считает, коллега ответил за свой поступок. Более того, он убежден: жизнь Ефремова уже не будет прежней.

«Не хотелось бы судить, я этого не люблю. Но все равно после такого события человек сломанным выходит. Сделанного не вернешь, каждый отвечает за свои поступки, и он ответил. Пойдет ли этот опыт ему на пользу? Может быть. Все зависит от того, есть ли у человека внутренний стержень», — высказался артист.

Напомним, Михаил провел в колонии 4,5 года. Авария произошла по вине Ефремова, который сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее психолог Станислав Самбурский рассказал, как изменится жизнь осужденного Михаила Ефремова после УДО. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что дочери Михаила Ефремова пришлось выгонять журналистов из дома актера.