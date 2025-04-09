«История разрушения»: как изменится жизнь осужденного Михаила Ефремова после УДО

9 апреля 2025 года Михаил Ефремов вышел по УДО из исправительной колонии в Белгородской области. Актер был осужден за смертельное ДТП, которое устроил в состоянии алкогольного опьянения. Как изменится жизнь осужденного Михаила после УДО? Действительно ли он раскаялся в содеянном? Это те вопросы, которые волнуют всех неравнодушных. В эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» психолог Станислав Самбурский предположил, как сложится судьба актера после УДО.

«История Михаила — это не только про ДТП, не только про алкоголь и наркотики. Это, в первую очередь, история разрушения идентичности, то есть образа самого себя, с которым человек жил годами. Актёр, звезда, харизматичный, дерзкий, узнаваемый — всё это было частью устойчивого «я». Но в какой-то момент — удар, и всё меняется. Когда человек попадает в тюрьму, особенно публичный, происходит нечто большее, чем просто изоляция. Это экзистенциальный кризис — глубокий внутренний перелом, при котором рушатся прежние ориентиры. Если он действительно раскаялся, а не просто произнёс правильные слова в зале суда, то вопрос: «Кто я теперь?» должен звучать у него внутри громче всех внешних обвинений. Проблема в том, что Ефремов — актёр. Он знает, как говорить, как выглядеть искренним. Поэтому определить подлинность раскаяния по его речи — всё равно что пытаться измерить температуру воздуха, глядя на красивую фотографию. Нужно время. Нужно поведение. Нужны действия, а не слова», — высказался психолог.

Коктейль из стимуляторов — не случайность

Во время экспертизы в его организме нашли алкоголь и наркотики. Причём это был не один препарат, а целый коктейль. А такие миксы — не про «один раз сорвался». Это, по словам Станислава, — симптом зависимости. Как правило, за зависимостью стоит не слабость воли, как думают многие, а хроническая внутренняя дисгармония, с которой человек не умеет справляться.

Что ждёт Ефремова после освобождения

«Здесь, к сожалению, всё непросто. Для человека, привыкшего к аплодисментам, камерам, признанию — изоляция становится настоящим шоком. И даже если он физически выдержит заключение, то психика может не справиться. Высока вероятность, что он выйдет с симптомами ПТСР — посттравматического стрессового расстройства. Контраст между миром до и после, между внутренним ощущением «я — кто-то» и новым «я — никто» может быть разрушительным», — заявил психолог.

Станислав предположил, какие пути может для себя избрать Ефремов.

Путь трансформации

«Он может вернуться в публичную жизнь с новой миссией — работать с фондами, помогать людям с зависимостями. Этот путь требует огромной внутренней силы и постоянной работы над собой. Но он возможен. Это как заново вырастить дерево на выжженной земле — долго, больно, но с шансом на плоды», — сообщил психолог.

Путь уединения

«Он может уйти в тень. Жить где-то вдали, редкие появления на публике, закрытость. Это путь восстановления, самозащиты, возвращения к себе. Но вряд ли он выберет его. Слишком много лет Михаил жил на сцене, слишком велика тяга к свету прожектора», — высказался Самбурский.

Путь отрицания

«Самый рискованный путь — попытка вернуться к прежней жизни, как будто ничего не произошло. Снова играть роли, снова вечера, снова шум и алкоголь. Но этот путь — как возвращение в горящий дом. Всё может повториться. И даже с худшими последствиями», — считает эксперт.

Финал, которого ещё нет

«Можно ли вернуться к прежней жизни? Нет. Потому что её больше нет. Он сам её разрушил — своими руками, своими выборами. Но можно построить новую. Из обломков, из боли, из признания своей уязвимости. Как психолог, я знаю: самое трудное — не наказание. Самое трудное — выдержать взгляд в зеркало, где ты больше не герой, а виновник. Не тот, кого любят, а тот, кого боятся вспомнить», — резюмировал Станислав.