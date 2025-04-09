Дочери Михаила Ефремова пришлось выгонять журналистов из дома актера. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пока Михаил Ефремов добирается из колонии в Белгородской области в Москву, его жилье атакуют журналисты. Несколько человек с камерами находятся в подъезде дома, где расположена квартира актера.

На кадрах, размещенных в Сети, видно, как дочь Михаила Ефремова Вера просит журналистов покинуть подъезд и ждет, пока все выйдут.

«Вы можете выйти из дома?» — обратилась она к представителям прессы.

Напомним, Михаила Ефремова освободили по УДО 9 апреля. Он отбывал срок за ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб водитель Сергей Захаров.

Ранее мы писали о том, что друзья актера Михаила Ефремова ждут его в любимом пивном баре в Москве.